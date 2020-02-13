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Три поради парам, у яких кохання на відстані

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Стосунки - фото 1
Стосунки / disgustingmen

Іноді життя змушує молодих людей роз'їхатися в різні куточки світу. Як їм зберегти свої почуття на цьому життєвому етапі?

"Ні" обмеженням

Опинившись в різних містах, кожен з партнерів захоче мінімізувати ризик зрад, і це природно. Але не варто забувати про те, що людина створення волелюбна, і будь-які рамки їй захочеться порушити. Не з самого початку, звичайно, але з часом будь-кому захочеться прогулятися по місту, познайомитися з його мешканцями, відвідати цікаві місця.

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Маленькі радощі

Поки фізично партнери не разом, важливо спілкуватися з тією ж частотою, що і раніше. Відправляйте один одному повідомлення з побажаннями гарного дня, телефонувати. Ви маєте бачити переживання і радості один одного. Маленькі тривоги або божевільні ідеї, розділяти радісні моменти або хвилини щастя, це як раз те, що пов'язує і продовжує любов.

Три поради парам, у яких кохання на відстані - фото 385912

Ефект присутності

Коли ви на самоті в чужому місті, що може зігріти і подарувати тепло? Звичайно ж присутність коханої людини поруч. А чому б і не приїхати до другої половинки з раптовим візитом? Якщо такий сюрприз неможливий, можна влаштувати інший. Наприклад, доставити в офіс букет квітів або плюшевого ведмедика в номер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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