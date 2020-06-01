Три суперпродукти, які покращують роботу мозку

Ні для кого не таємниця, що їжа впливає на фігуру, однак раціон позначається і на розумовій діяльності. Учені розповіли, які смаколики допомагають покращити роботу мозку та знизити ризики погіршення когнітивних функцій з віком.

Науковці з Італії та Польщі провели дослідження та виявили, що деякі продукти можуть стати справжніми суперфудами для мозку. Все тому, що вони містять не лише чимало корисних речовин, а й мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

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Какао. Не дивно, що воно опинилось у списку, адже воно допомагає захистити мозок від запалень, покращує кровообіг, а також дозволяє зберігати хорошу пам'ять.

Ці продукти покращують роботу мозку

Виноград. Учені не дарма вважають його суперпродуктом, адже він дозволяє знизити ризики пошкодження клітин мозку, бореться з вільними радикалами. Виноград також допомагає нівелювати вплив стресу, запобігає виникненню тромбів та зменшує рівень поганого холестерину.

Зелений чай. Ті люди, які регулярно вживають цей напій, з віком мають значно менше проблем з пам'яттю та новою інформацією, аніж ті, хто не полюбляє зелений чай.

Ці продукти покращують роботу мозку

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