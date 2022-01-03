Три суперкорисні звички для тих, хто у новому році хоче підвищити якість життя

Щоб змінити своє життя (причому в будь-який бік), потрібно зовсім небагато: просто почати діяти. Можливо, ці три маленькі сходинки допоможуть вам почати робити хоч щось.

Давайте розберемося з чого слід почати, щоб настали зміни у житті! Про це пише psychcentral.

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Обирайте для харчування прості продукти. Чим простіший склад, тим краще. В ідеалі вибирайте продукти, які ви змогли б виростити або вигодувати. Щоб ви чітко розуміли склад. Розглянемо на прикладі шоколаду. Чим простіший склад гіркого шоколаду, тим краще. В ідеалі в ньому мають міститися терте какао, масло какао та цукрова пудра. Відсоток гіркого шоколаду залежить від кількості тертого какао, наприклад, у 99% найбільша кількість какао. Такий продукт багатий на калій, магній, фосфор і містить невелику кількість вітамінів В і Е.

Режим дня. За допомогою режиму дня можна контролювати баланс роботи та відпочинку, уникати перевантажень, грамотно чергувати періоди фізичної та розумової активності. Людський організм у певний час доби має період активності. Щоб режим дня був правильним, необхідно при складанні враховувати індивідуальні особливості людини.

Активність щодня. Ходьба, танці, спорт, йога, басейн. Вибирайте, що більше подобається чи чергуйте навантаження. Забудьте про ліфти і піднімайтеся сходами пішки. Якщо ви працюєте на 20 поверсі, природно, не варто намагатися збігти вгору в перші ж день, починайте з малого і поступово збільшуйте навантаження. Таке щоденне тренування зміцнить ваші ноги і загальну витривалість.

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