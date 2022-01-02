Що робити, щоб губи не тріскали взимку

Взимку за губами необхідно доглядати ретельніше, ніж улітку. Що робити, щоб уникнути проблем з губами в холодну пору року?

Якщо ваші губи вже стали сухими і потріскалися, то спочатку необхідно знайти причину, чому це сталося, пише marieclaire.

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Ви часто облизуєте губи. У деяких дівчат це стає звичкою. Слина як би вбирає в себе вологу і захисну жирову плівку, через що шкіра губ стає схильна до зовнішніх факторів: вітру, холоду, сухості, інфекцій. Ви п'єте дуже багато кави, а кофеїн зневоднює шкіру губ. Ви не закриваєте обличчя шарфом, коли ви на вулиці у холодну та вітряну погоду.

То що ж робити?

Поступово налагодьте водний баланс в організмі (пийте не менше 1,5 літра води на добу). Скоригуйте раціон і зміцніть його продуктами, багатими на корисні жири і вітаміни: печінка тріски, рослинні олії, жирні сорти риби і морепродукти, цілозернові крупи, різні види насіння, яйця, свіжозаморожені ягоди і зелені овочі, а також зелень. Зміцнюйте імунну систему гартуванням та повноцінним сном, позбавтеся причини, що призводить до необхідності дихати з відкритим ротом. Застосовуйте на вулиці не блиски для губ, а гігієнічні помади з високим вмістом жирових компонентів.

Що робити, щоб губи не тріскали взимку

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