Що їсти після 40 років, щоб зберегти стрункість

Правила харчування, які допоможуть залишатися стрункою та здоровою. Правильна дієта не тільки уповільнить процес старіння, а й додасть сил та енергії.

Жирні продукти, найкалорійніші, але без них постраждає волосся зі шкірою. Перевагу потрібно віддавати рослинним жирам, що містяться в таких оліях, як соняшникова, оливкова, лляна і так далі, пише championat.

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Вуглеводи. Включай у раціон більше продуктів, що містять клітковину та складні вуглеводи. Це крупи, хліб з ц/з та житнього борошна, макарони твердих сортів пшениці, зелень та овочі. Клітковина вичищає все зайве з кишківника, допомагає йому скорочуватися, покращуючи метаболізм. А складні вуглеводи – це джерело енергії.

Кальцій. Через зниження естрогену з віком збільшується ризик втрати кальцію, знижується мінеральна щільність кістки. Щоб заповнити дефіцит, включайте до раціону сири твердих сортів, кефір, сир, насіння кунжуту, білокачанну капусту.

Якщо ви ведете переважно сидячий спосіб життя, то максимальна кількість калорій має бути 1500 на добу. Ця цифра може змінюватись в залежності від рівня активності, вихідної ваги та віку.

Що їсти після 40 років, щоб зберегти стрункість

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