Учені розповіли, чому перед сном корисно користуватися смартфоном

Американські дослідники вирішили з'ясувати, як використання смартфона та телевізора, а також читання книг впливає на сон. Спойлер: не поспішайте відкладати улюблений гаджет ввечері.

Вони проаналізували вплив різного контенту (телепередач, подкастів, романів) і вибраного місця для такого відпочинку – наприклад, у спальні або у вітальні. Враховувалася й багатозадачність: наприклад, якщо учасник дослідження одночасно дивився телевізор і гортав стрічку новин на смартфоні.

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В експерименті взяли участь 58 людей. Щоб отримати значні результати, їх навчили користуватись електроенцефалографом. У попередніх експериментах замість оцінки ЕЕГ використовували опитувальники, але інколи оцінка якості сну в окремих учасників досліджень була недостатньо точною або суб'єктивною.

Співавторка Ліндсей Хан дослідження зазначила: "Ми навмисне розглядали лише те, що можна назвати "розважальними медіа". Попри те, що соціальні мережі привертають велику увагу як у дослідницьких колах, так і в популярній культурі, американські опитування про використання часу показують, що люди, як і раніше, проводять багато часу за телевізором, музикою та книгами".

Учені встановили, що якщо гортати стрічку новин на смартфоні або дивитися відео перед сном протягом невеликого проміжку часу, то заснути виходить швидше. Важливо при цьому займатися лише чимось одним, наприклад, не намагатися переписуватись у месенджері та паралельно стежити за подіями фільму.

Дослідники додали, що пасивне споживання контенту, наприклад, прослуховування подкасту або перегляд серіалів заспокоює і, таким чином, покращує різні аспекти сну.

В іншому дослідженні 32 добровольці провели чотири ночі в лабораторії сну. Протягом першої ночі вони вчилися спати у шапочках з електродами для електроенцефалографії та адаптувалися до умов експерименту. Надалі учасникам пропонували 30-хвилинні аудіозаписи вправ на розслаблення м'язів або 30 хвилин перегляду соціальних мереж перед сном.

Дослідники встановили, що у такому форматі стрічка соцмереж ніяк не вплинула на показники якості сну. Але після прослуховування вправ на розслаблення добровольці спали краще.

Водночас вчені визнали: пів години зі смартфоном у руках відтермінує відхід до сну. Тому ви спите гірше, якщо вам потрібно рано вставати.

Раніше Ендрю Пшибильський з Оксфордського університету вивчав вплив смартфонів на сон у дітей. Він встановив, що кожна година екранного часу скорочує сон в середньому на 3 – 8 хвилин, так що не дуже впливає на нічний відпочинок.

Утім, вчені лише починають знаходити закономірності у впливі гаджетів на сон. Тому цілком можливо, що незабаром ми дізнаємося про нові несподівані висновки у цьому напрямку.

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