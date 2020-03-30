Три способи покращити ваші стосунки

Часто у момент сварки люди, навіть не пам'ятаючи суті конфлікту, продовжують емоційно реагувати. У той час, коли замість того, щоб перебивати і намагатися вколоти, необхідно просто вислухати!

Уникайте критики на людях

Навіть якщо вам не дуже подобається вчинок людини, відмовтеся від спокуси влаштувати показове покарання. Тут і зараз ви, може, і отримаєте бажаний реванш, а от перспектива ваших відносин швидше за все виявиться під загрозою.

І ще: Як не зіпсувати стосунки в парі за час карантину

Менше ображайтеся

Ви відчуєте набагато більше задоволення після сварки, якщо швидко помиритеся, а не продовжите ходити як кулька. Ознака швидкого примирення – ви не дозволяєте конфлікту поширитися на інші аспекти взаємин. Концентруйтеся на вирішенні, а не на проблемі.

Будьте щасливі

Щиро підтримуйте інтереси один одного

Запропонуйте партнеру розповісти про його інтереси, про те, що робить його життя наповненим радістю і сенсом. І робіть це разом з ним. Це допоможе не тільки розширити свій внутрішній світ, а й стати трішки щасливішими!

Читайте також: Британка схудла на 30 кг через скасоване побачення: фото до і після