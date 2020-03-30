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Три способи покращити ваші стосунки

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Стосунки / psychcentral

Часто у момент сварки люди, навіть не пам'ятаючи суті конфлікту, продовжують емоційно реагувати. У той час, коли замість того, щоб перебивати і намагатися вколоти, необхідно просто вислухати!

Уникайте критики на людях

Навіть якщо вам не дуже подобається вчинок людини, відмовтеся від спокуси влаштувати показове покарання. Тут і зараз ви, може, і отримаєте бажаний реванш, а от перспектива ваших відносин швидше за все виявиться під загрозою.

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Менше ображайтеся

Ви відчуєте набагато більше задоволення після сварки, якщо швидко помиритеся, а не продовжите ходити як кулька. Ознака швидкого примирення – ви не дозволяєте конфлікту поширитися на інші аспекти взаємин. Концентруйтеся на вирішенні, а не на проблемі.

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Будьте щасливі

Щиро підтримуйте інтереси один одного

Запропонуйте партнеру розповісти про його інтереси, про те, що робить його життя наповненим радістю і сенсом. І робіть це разом з ним. Це допоможе не тільки розширити свій внутрішній світ, а й стати трішки щасливішими!

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Джерело: psychcentral
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