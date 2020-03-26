Як не зіпсувати стосунки в парі за час карантину

Багато пар стали, м'яко кажучи, побоюватися розлучень під час карантину, а, отже, і звертатися до психологів за рекомендаціями.

За словами спеціалістів, перше і найважливіше – це прийняти сам факт того, що відбувається. Усвідомити, що глобально ми можемо вплинути лише тільки на особисту безпеку і безпеку своїх дітей. На цьому етапі також важливо повторювати собі (можна навіть кожен день), що це не буде тривати вічно.

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По-друге, якщо у вас все-таки назріває конфлікт, психологи рекомендують обмінюватися "я-повідомленнями", щоб уникнути закидів і інших каталізаторів скандалів. За словами експертів, фокус вашої уваги має бути виключно на ваших почуттях і їх вимові.

По-третє, оскільки ви все одно вже вдома, можна спробувати розкрити загальні таланти і, можливо, захоплення, до яких все ніяк не доходили руки.

Четверте, за словами фахівців, важливо давати один одному більше вільного простору і часу на усамітнення. Застава психоемоційного здоров'я саме в особистому просторі, оскільки це дає можливість перезавантажити думки і дати хоч трошки відпочити тілу.

П'яте, але не менш важливе, романтика. Якщо хочеться любові, то можна і романтичну вечерю при свічках організувати. Тільки уявіть, який позитивний відбиток це залишить ваших стосунках!

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