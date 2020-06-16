Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Три способи налаштуватися на роботу, коли все і всі відволікають

  • 21
Робота - фото 1
Робота / puzat

Поради, які допоможуть вам краще концентруватися і працювати з максимальною віддачею.

Виберіть одну задачу

Кожен раз, коли ви сідаєте за свій робочий стіл, вас атакує безліч невиконаних завдань. Зробіть над собою зусилля, виберіть будь-яке, але одне завдання, і прийміть рішення присвятити трохи часу лише їй одній, відключившися від всіх інших. Ви побачите, наскільки простіше вам буде концентруватися.

І ще: Постійний аврал на роботі: що робити

Закрийте в браузері соцмережі

Джордж Мартін, автор Гри престолів, користується двома комп'ютерами. Перший потрібен, щоб сидіти в інтернеті, а другий, не підключений до мережі, щоб писати романи. Відсутність на комп'ютері інтернету допомагає письменникові не відволікатися і працювати продуктивно.

Заплануйте час для відпочинку

Неможливо довго працювати з максимальною концентрацією, саме це призводять до вигорання. Тому, після завершення часу, відведеного на інтенсивну роботу над завданням, дозвольте собі трохи розслабитися.

Робота - фото 410440
Робота

Це цікаво: Перший день на новій роботі: як влитися в колектив

Джерело: puzat
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1199
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 477
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2378744
Загрузка...
Новини