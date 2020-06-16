Три способи налаштуватися на роботу, коли все і всі відволікають

Поради, які допоможуть вам краще концентруватися і працювати з максимальною віддачею.

Виберіть одну задачу

Кожен раз, коли ви сідаєте за свій робочий стіл, вас атакує безліч невиконаних завдань. Зробіть над собою зусилля, виберіть будь-яке, але одне завдання, і прийміть рішення присвятити трохи часу лише їй одній, відключившися від всіх інших. Ви побачите, наскільки простіше вам буде концентруватися.

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Закрийте в браузері соцмережі

Джордж Мартін, автор Гри престолів, користується двома комп'ютерами. Перший потрібен, щоб сидіти в інтернеті, а другий, не підключений до мережі, щоб писати романи. Відсутність на комп'ютері інтернету допомагає письменникові не відволікатися і працювати продуктивно.

Заплануйте час для відпочинку

Неможливо довго працювати з максимальною концентрацією, саме це призводять до вигорання. Тому, після завершення часу, відведеного на інтенсивну роботу над завданням, дозвольте собі трохи розслабитися.

Робота

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