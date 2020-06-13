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Перший день на новій роботі: як влитися в колектив

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Робота / indeed

Як поводитися на новому місці, щоб швидко освоїтися з робочими завданнями, справити хороше враження і зробити так, щоб вас відразу почали сприймати серйозно?

У перший день головне – щоб вас представили тим, з ким вам доведеться спілкуватися найчастіше і працювати в тісній співпраці. Постарайтеся їх запам'ятати. Ще краще – коротко запишіть, як кого звуть і хто за що відповідає. Якщо вас не представили – не соромтеся підійти і познайомитися самостійно. Чим швидше ви це зробите, тим простіше буде взаємодіяти далі.

І ще: Три ознаки того, що у вас на роботі нездорова атмосфера

Якщо в компанії заведено спілкуватися в загальному робочому чаті або в групі в соціальній мережі, прослідкуйте, щоб вас туди додали (іноді в метушні керівники про це забувають). Краще відразу ж запитаєте про це самі.

Попросіть показати вам документи, які регламентують роботу відділу або конкретно ваші трудові функції, якщо такі є. Звичайно, вас і так мають ознайомити з усім, що знадобиться для роботи, а якщо в організації розвинена корпоративна культура, то вам призначать ще й куратора, щоб він ввів вас в курс справи і у всьому підтримував перший час.

Запитайте у колег, чи є в офісі їдальня або кухня і де ще вони обідають. Найкраще в перший день вирушити на обід в їх компанії, навіть якщо зазвичай ви віддаєте перевагу обідати на самоті. Спільний ланч – чудовий привід для більш неформального знайомства.

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Нова робота

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Джерело: indeed
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