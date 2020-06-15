Постійний аврал на роботі: що робити

Заради власної душевної рівноваги ви маєте встановити межі в спілкуванні з нав'язливими людьми на роботі, але при цьому потурбуватися про те, як не втратити нормальні робочі відносини.

Колега. Якщо ваш колега починає панікувати, коли підходить термін здачі проєкту, пам'ятайте: ви не можете вплинути на його реакцію, зате контролюєте самого себе. У спокійному стані ви зможете ясно позначити свої межі. Мова не про те, що ви не впораєтеся або недостатньо швидко працюєте над проєктом, мова про ваш робочий ритм.

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Клієнт. Запитайте клієнта, які терміни виконання він вважає розумними і наскільки його влаштують ваші терміни. Ясно дайте зрозуміти, що екстрені ситуації дійсно трапляються, але вони не можуть стати новою нормою і відбуватися регулярно.

Начальник. У більшості випадків ми не можемо прямо відмовитися виконувати вимоги начальства. Але якщо вас постійно перевантажують роботою, не бійтеся про це сказати, адже хронічні аврали загрожують виснаженням. Начальство не має очікувати, що ви завжди будете виконувати будь-які завдання в одні і ті ж терміни.

Аврал

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