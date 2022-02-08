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Три секрети і один рецепт приготування ідеального холодцю
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Холодець – страва, яку варто готувати неквапливо. Проте її можна приготувати й заздалегідь. Щоб холодець вийшов за смаком, як у бабусі, а не як у їдальні, варто знати декілька секретів його приготування.
Для хорошого желювання необхідно взяти в магазині або на ринку ті частини туші, які мають високий вміст колагену: свинячі та яловичі ніжки (молоді, чистенькі, краще передні, а саме – нижню частину), яловичі хвости, свинячі вуха. Як тільки бульйон закипів, робимо вогонь менше. Ретельно та терпляче знімаємо піну доти, доки вона не перестане утворюватися. Розкладаємо м'ясо в широкі низькі форми для холодцю так, щоб воно рівномірно заповнювало їх шаром півтора-два сантиметри. Не захоплюйтеся хрящиками, зв'язками та шкірою! Про це пише aladka.
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Продукти:
- Свиняча гомілка 1,8 кг
- Теляча гомілка, м'якоть 1,8 кг
- Часник 8 зубків
- Морква 400 г
- Цибуля ріпчаста 700 г
- Лавровий лист
- Зелень петрушки
- Сіль
- Перець чорний горошком
- Запашний перець горошком
- Вода 6 л
Як приготувати смачний холодець:
- Воду доводимо до кипіння. Кладемо м'ясо в киплячу воду. Зменшуємо вогонь і залишаємо на 20-30 хвилин, поки не з'явиться піна на поверхні.
- Збираємо піну і додаємо в бульйон моркву, цибулю, лавровий лист, перець та сіль. Залишаємо на повільному вогні 6 годин. Потім виймаємо цибулю та продовжуємо варити ще 4 години. Видаляємо моркву. Виймаємо з бульйону м'ясо, даємо йому охолонути.
- Бульйон проціджуємо через марлю або через сито з паперовим рушником. Часник очищаємо та роздавлюємо у проціджений бульйон. За необхідності досолюємо. Форму для холодцю застилаємо харчовою плівкою.
- М'ясо відокремлюємо від кісток та розбираємо на дрібні шматочки. Листя петрушки викладаємо у форму. Зверху поступово викладаємо м'ясо. Заливаємо м'ясо бульйоном. Ставимо холодець м'ясний у холодильник застигати. Застиглий холодець накриваємо тарілкою та перевертаємо. Подаємо холодець м'ясний до столу.
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