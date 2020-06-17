Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's

  • 31
МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's - фото 1

Мережу сколихнуло фото електронного меню McDonald's, де є дві мовні опції — українська та англійська. Російська ж мова відсутня там давно, але проросійські блогери та медіа помітили цю "прикрість" лише тепер. У відповідь на їхнє обурення мережа вибухнула дотепами на підтримку Маку.

Прокремлівський блогер Анатолій Шарій та його адепти активно атакують McDonald's через те, що начебто відсутність російської – це зневага до російськомовних людей в Україні. Представники компанії пояснили, що основною мовою комунікації у мережі закладів швидкого харчування в Україні, згідно зі законом, є державна, тобто – українська.

Тут більше: Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської

Зрештою, розібратися у меню McDonald's не так і складно, навіть якщо не знаєш ані української, ані англійської. Цілком імовірно, що "мовний скандал", якого насправді немає, штучно створений для імітації "конфліктів" щодо української мови в Україні.

Уляна Супрун - фото 410620
Уляна Супрун

Тому, щоб не танцювати під дудку проросійських пропагандистів, пропонуємо вам дотримуватись закону та плекати свою мову, а до намагань Шарія і Ко створювати нові "конфлікти" ставитись з гумором. Зрештою, частина мережі так і робить, тож пропонуємо вам зацінити результат їхнього тролінгу!

Меми на підтримку McDonald's

Gres Todorchuk - фото 410611
Gres Todorchuk
Ждан Забашта - фото 410595
Ждан Забашта
МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's - фото 410606
МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's - фото 410608
МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's - фото 410607

Для тих, хто ну ніяк не може зрозуміти меню Маку, є готовий переклад:

МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's - фото 410609

Максимально автентичне українське меню:

Ольга Павленко - фото 410596
Ольга Павленко

Не ведіться на провокації та підтримуйте українське!

Читайте також: Правильні назви улюблених ягід українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 243
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1320
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2380541
Загрузка...
Новини