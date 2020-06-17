МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's

Мережу сколихнуло фото електронного меню McDonald's, де є дві мовні опції — українська та англійська. Російська ж мова відсутня там давно, але проросійські блогери та медіа помітили цю "прикрість" лише тепер. У відповідь на їхнє обурення мережа вибухнула дотепами на підтримку Маку.

Прокремлівський блогер Анатолій Шарій та його адепти активно атакують McDonald's через те, що начебто відсутність російської – це зневага до російськомовних людей в Україні. Представники компанії пояснили, що основною мовою комунікації у мережі закладів швидкого харчування в Україні, згідно зі законом, є державна, тобто – українська.

Тут більше: Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської

Зрештою, розібратися у меню McDonald's не так і складно, навіть якщо не знаєш ані української, ані англійської. Цілком імовірно, що "мовний скандал", якого насправді немає, штучно створений для імітації "конфліктів" щодо української мови в Україні.

Уляна Супрун

Тому, щоб не танцювати під дудку проросійських пропагандистів, пропонуємо вам дотримуватись закону та плекати свою мову, а до намагань Шарія і Ко створювати нові "конфлікти" ставитись з гумором. Зрештою, частина мережі так і робить, тож пропонуємо вам зацінити результат їхнього тролінгу!

Меми на підтримку McDonald's

Gres Todorchuk

Ждан Забашта

Для тих, хто ну ніяк не може зрозуміти меню Маку, є готовий переклад:

Максимально автентичне українське меню:

Ольга Павленко

Не ведіться на провокації та підтримуйте українське!

Читайте також: Правильні назви улюблених ягід українською