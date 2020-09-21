Три речі, які вбивають продуктивність і як це виправити

Як виявилося, більшість людей, самі того не помічаючи, заважають власній продуктивності.

У вашому списку справ нема перерв

Звичайно, в ідеальному світі ви можете прийти в офіс о дев'ятій ранку і працювати до шести, не відриваючись. Але в реальності вас будуть відволікати, ви зголодніли, та й, врешті-решт, ви не зможете нерухомо сидіти стільки годин на одному місці. Рішення. Як би сильно ви не були зайняті, потрібно все одно робити перерви протягом дня.

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Ви не вносите до списку справ нічого конкретного

Простіше кажучи, у вашому списку справ не має бути пунктів, які не описують будь-яку дію. Це стосується і планів без конкретики і багатозадачних справ. В іншому випадку, ви будете витрачати час, намагаючись пригадати, щодо якого саме проєкту вам потрібно було відповісти. Рішення. Список справ має складатися з чітких фраз. Завжди намагайтеся додати більше деталей.

Ви витрачаєте час на енергетичних вампірів

Ви точно з ними знайомі: ці люди буквально висмоктують з вас енергію, спрямовуючи її на себе, а не на благо команди. Їх не хвилює ваш час і пріоритети. З якоїсь причини така людина буде постійно писати вам з проханнями про допомогу, і в підсумку ви витратите на неї більше часу, ніж на себе. Рішення. Якщо це не якесь термінове прохання, пов'язана зі справами компанії, ви можете ввічливо її відхилити, просто сказавши: "У мене цього тижня жорсткий дедлайн, і я, на жаль, не можу допомогти".

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