Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?

Як виявилося, майже половина жінок віддають перевагу замовчуванню певних деталей інтимного життя, які можуть покращити сексуальний досвід. Дізнайтесь, про що жінки брешуть своїм партнерам!

Нове дослідження сайту Superdrug, в якому брали участь 1000 осіб різних статей, встановило, що 40% жінок брешуть своїм партнерам стосовно сексуальних фантазій. Серед чоловіків ці показники ще вищі – 45% представників сильної половини людства є дещо нещирими зі своїми коханими.

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Дослідження показало, що 35% жінок узагалі не обговорюють свої інтимні побажання. Ще 18,7% дівчат зізналися, що вони ніколи в житті не розкажуть про свої фантазії у ліжку.

16,4% жінок зізналися, що вони не зізнаються, чи подобається їм зовнішність та тіло партнера. 7,3% брешуть чоловікам стосовно розмірів їхнього статевого члена.

Зазвичай жінки не схильні відверто говорити про секс

Окремий аспект досліджень присвячений жіночим оргазмам. Виявляється, 70% імітують його, щоб не ображати свого коханого; 44,5% – якщо хочуть завершити акт, а ще майже 25% – якщо жінка не взагалі не хотіла сексу.

Також з'ясувалося, що не всім дівчатам подобаються оральні ласки. 29% зізналися, що прикидаються, ніби їм це до вподоби. До слова, 17,2% чоловіків сказали, що не люблять, коли їм роблять мінет.

Отака-от цікава статистика, браття та сестри!

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