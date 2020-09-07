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Три прості вправи, які навчать віджиматися правильно

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Віджимання - фото 1
Віджимання / military

Віджимання – одна з найбільш ефективних базових вправ. Але щоб отримати чудовий результат, недостатньо просто робити багато повторень. Важливо віджиматися правильно.

Віджимання від штанги або від підвіконня

Зберігаючи положення корпуса, зігніть руки в ліктях і опустіться грудьми до підвіконня або грифу. Потім плавно поверніться у вихідне положення. Удома можна виконувати віджимання не тільки від підвіконня, а й від будь-якої поверхні, яка трохи вища за пояс: це полегшить виконання вправи.

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Віджимання з відпочинком в нижній точці

Зігніть руки в ліктях, повністю опустіться на підлогу і розслабтеся. Потім поверніться у вихідне положення. При цьому важливо зберегти корпус прямим: груди і таз мають відриватися від підлоги одночасно. Треба мати сильний прес, щоб утримати це положення без хвилі. Якщо ви все ж робите хвилю, варто зміцнити прес і руки.

Віджимання з колін

Ця вправа впритул підводить до класичних віджимань, які виконують на прямих ногах, а не на колінах. Зберігаючи корпус прямим, зігніть руки в ліктях і опустіться грудьми до підлоги. Потім повільно поверніться у вихідне положення. Під час виконання віджимань ніяких хвилеподібних рухів бути не має. Прес завжди допомагає виштовхувати себе трохи вгору. Коли спираєтесь на коліна, ноги не схрещувати: або упирайтеся ними в підлогу, або тримайте рівно.

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Джерело: nerdfitness
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