Три прості вправи, щоб стати крутішим водієм

Поліпшувати водійські навички потрібно весь час. Особливо це стосується невпевнених водіїв, які не кермують щодня, а лише час від часу.

За даними досліджень, 85% нещасних випадків виникає через те, що водій вчасно не помітив, що з'явилася небезпека. Тривала концентрація уваги на близько розташованих предметах сприяє погіршенню гостроти зору. Тому водіям особливо пильно потрібно стежити за збереженням гостроти зору.

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Вправний водій повинен мати перфектний окомір, щоб правильно оцінювати габарити авто та розташування авто у дії. Якщо ви відчуваєте, що ваш окомір недостатньо хороший, то це не проблема. Просто розпочніть тренування.

Вправа 1. Ви йдете вулицею, а назустріч вам пішохід. Подумайте, де ви з ним зустрінетеся. Перевірте свою оцінку й скоректуйте неточність. Те ж при русі в автомобілі стосовно зустрічного автомобіля.

Вправа 2. Ви йдете вулицею, попереду – нерухомий предмет, наприклад, дерево. Подумайте, скільки секунд вам буде потрібно, щоб дійти до нього, рухаючись з тією ж швидкістю. Перевірте точність своєї оцінки й скоректуйте помилку. Те ж при русі в автомобілі стосовно автомобіля, який стоїть попереду.

Вправа 3. Перебуваючи в рухомому автомобілі, спробуйте визначити його швидкість, не дивлячись на спідометр. Потім перевірте правильність своєї оцінки.

Таким чином ви покращуєте не тільки якість уваги, але і формуєте навички. Причому це можуть бути як найпростіші навички, такі як зрушення з місця, розгін тощо, а й складні, такі як дії в критичних ситуаціях, наприклад, при занесенні автомобіля.

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