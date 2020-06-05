Три ефективних способи для безпечного схуднення

Дієтологи запропонували три лайфхаки як худнути швидко, наскільки це можливо, але безпечно.

Експерти зазначили, що наразі безпечна втрата ваги не є строгим критерієм схуднення. Вважається, що якщо ви все робите правильно: здорове харчування, невеликий дефіцит калорій і фізична активність, то ваше схуднення безпечне.

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Головні поради для безпечного схуднення:

Ви можете використовувати дефіцит не 300-500, а 500-600 калорій на добу. Для цього ви можете додати годину фізичних вправ або відмовитися від перекусів, або зменшити свої порції. Споживайте достатньо білка і цілозернових продуктів. Саме вони дають ситість, а якщо ви ситі, то і зриватися не будете. Це, наприклад: риба, м'ясо, яйця, крупи, хліб, мюслі, макарони. Використовуйте фізичне навантаження щодня. Виділіть 30 хвилин: це може бути фітнес, катання на велосипеді і навіть просто ходьба. Ви можете робити відео тренування, все, що вам подобається.

Тренування

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