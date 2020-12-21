Три продукти, здатні порушити обмін речовин

Одна з головних причин, з якої обмін речовин може бути порушений – неправильне харчування. А саме – вживання деяких продуктів.

Алкоголь

Вживання великої кількості алкоголю за один присід може серйозно позначитися на швидкості метаболізму. Причина того, що алкоголь впливає на збільшення ваги, полягає не тільки в калоріях. Згідно з дослідженнями, вживання алкоголю знижує здатність організму спалювати жир на 73%.

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Фруктові соки

Такий напій, як фруктовий сік, серйозно погіршить раціон, тим більше якщо ви придбали його в магазині. Наприклад, всього один стакан класичного апельсинового соку без м'якоті вранці дає цілих 22 грами цукру. Коли ви споживаєте велику кількість солодкого, рівень глюкози в крові злітає до небес.

Морська сіль

Часте вживання морської солі може уповільнити метаболізм. Замість цього дієтологи радять вибирати йодовану сіль, яка позитивно впливає на щитовидну залозу і, своєю чергою, на обмін речовин.

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