На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три продукти, здатні порушити обмін речовин
-
- 26
Одна з головних причин, з якої обмін речовин може бути порушений – неправильне харчування. А саме – вживання деяких продуктів.
Алкоголь
Вживання великої кількості алкоголю за один присід може серйозно позначитися на швидкості метаболізму. Причина того, що алкоголь впливає на збільшення ваги, полягає не тільки в калоріях. Згідно з дослідженнями, вживання алкоголю знижує здатність організму спалювати жир на 73%.
І ще: Салат з крабовими паличками на Новий рік: рецепти приготування у фото
Фруктові соки
Такий напій, як фруктовий сік, серйозно погіршить раціон, тим більше якщо ви придбали його в магазині. Наприклад, всього один стакан класичного апельсинового соку без м'якоті вранці дає цілих 22 грами цукру. Коли ви споживаєте велику кількість солодкого, рівень глюкози в крові злітає до небес.
Морська сіль
Часте вживання морської солі може уповільнити метаболізм. Замість цього дієтологи радять вибирати йодовану сіль, яка позитивно впливає на щитовидну залозу і, своєю чергою, на обмін речовин.
Це цікаво: Ці продукти погано поєднуються з шампанським
-
16:42В Японії створили шоколад зі смаком різних епох
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
15:45Тіна Кароль випустила ювілейний альбом: слухати онлайн
-
15:19Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу
-
14:49Три продукти, здатні порушити обмін речовин
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
13:54Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним
-
13:23Модель VIctoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фото ідеальної фігури
-
12:54Як запобігти емоційному вигоранню на роботі
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:51Чому важливо не змішувати робочий та особистий час
-
11:26Життя з котом в одному кадрі: кумедне фото підкорює Reddit
-
10:51Найкрасивіша дівчина світу здивувала фотосесією в білизні (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:265 крутих ідей, як облаштувати маленьку кухню
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
09:25Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
-
08:54Як знімався серіал Відьмак: відео провальних сцен (18+)
-
08:28Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні
-
07:58Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:51З'явилося нове графіті Бенксі про коронавірус в Британії
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
20:4821 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах