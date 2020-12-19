Ці продукти погано поєднуються з шампанським

Шампанське – улюблений багатьма напій і без нього важко уявити новорічну ніч. Але, щоб уникнути проблем з травленням, під ігристе треба вибирати правильну закуску, і це не цукерки, як думають багато хто.

Лікар-дієтолог Євген Арзамасцев зазначив, що в новорічну ніч слід бути обережними, як з алкогольними напоями, так і з важкою їжею, адже вони навантажують роботу шлунка і можуть викликати купу проблем.

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Якщо ви будете пити ігристе вино, тоді найкращими закусками для вас стане нежирна риба або птах, а також сир, овочі та фрукти. Ці продукти найсприятливіші для нічної трапези, тому що легко засвоюються і не відкладаються на боках.

А ось стравами, в яких є багато майонезу, вершкового масла і маскарпоне, не слід закушувати шампанське, бо можна викликати загострення панкреатиту (запалення підшлункової залози), а також нудоту, метеоризм і інші дискомфортні симптоми.

Лікар також не рекомендує вживати шампанське з м'ясом, особливо, жирною свининою. Цукор і білок можуть викликати важкість у шлунку і здуття. Для закуски під ігристе також не підійдуть шоколадки, цукерки, мармеладки і інші солодощі, тому що в поєднанні з цим напоєм вони можуть підвищити рівень глюкози в крові. В результаті людину буде хилити в сон, а постійне поєднання таких продуктів може привести до розвитку цукрового діабету.

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