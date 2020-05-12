Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Три продукти, які швидко покращать настрій

  • 34
Які прості продукти покращують настрій - фото 1
Які прості продукти покращують настрій

Чимало людей звикли заїдати стрес солодощами та малокорисними продуктами, однак є природні смаколики, які допомагають швидко підняти настрій.

В умовах самоізоляції буває складно втриматись від негативного настрою, тож варто уважніше ставитись до свого раціону, адже він справді може все змінити. Не лише шоколадки, цукерки, печиво та інші солодощі можуть покращити самопочуття, а й корисні і смачні продукти.

І ще: Цей простий продукт на сніданок дозволяє продовжити життя

Банани. Завдяки високому вмісту калію та триптофану банани дозволяють реально підняти настрій. До того ж, вони багаті на фолієву кислоту, брак якої справді може викликати депресію.

Які прості продукти покращують настрій - фото 403493
Які прості продукти покращують настрій

Куркума. Ця спеція стала популярною не лише в країнах Сходу, адже доповнює будь-яку страву. Учені не раз доводили користь куркуміну, який здатен боротись не тільки з поганим настроєм, а й з запаленнями в організмі.

Ягоди. Науковці з Інституту молекулярних досліджень Пайнса довели, що деякі ягоди мають хімічну схожість з препаратами для стабілізації настрою. Не варто забувати і про вітаміни та мікроелементи, яких чимало у сезонних ягодах.

Які прості продукти покращують настрій - фото 403492
Які прості продукти покращують настрій

Читайте також: Учені назвали ефективну дієту, яка не шкодить здоров'я

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1182
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4339
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 817
Загрузка...
Новини