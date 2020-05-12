Три продукти, які швидко покращать настрій

Чимало людей звикли заїдати стрес солодощами та малокорисними продуктами, однак є природні смаколики, які допомагають швидко підняти настрій.

В умовах самоізоляції буває складно втриматись від негативного настрою, тож варто уважніше ставитись до свого раціону, адже він справді може все змінити. Не лише шоколадки, цукерки, печиво та інші солодощі можуть покращити самопочуття, а й корисні і смачні продукти.

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Банани. Завдяки високому вмісту калію та триптофану банани дозволяють реально підняти настрій. До того ж, вони багаті на фолієву кислоту, брак якої справді може викликати депресію.

Які прості продукти покращують настрій

Куркума. Ця спеція стала популярною не лише в країнах Сходу, адже доповнює будь-яку страву. Учені не раз доводили користь куркуміну, який здатен боротись не тільки з поганим настроєм, а й з запаленнями в організмі.

Ягоди. Науковці з Інституту молекулярних досліджень Пайнса довели, що деякі ягоди мають хімічну схожість з препаратами для стабілізації настрою. Не варто забувати і про вітаміни та мікроелементи, яких чимало у сезонних ягодах.

Які прості продукти покращують настрій

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