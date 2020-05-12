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Цей простий продукт на сніданок дозволяє продовжити життя

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Чим варто снідати - фото 1
Чим варто снідати

Ні для кого не таємниця, що сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, але потрібно звертати увагу не лише на саме трапезу, а й на вміст тарілки. Медики розповіли, що варто їсти вранці, щоб покращити здоров'я.

Експерти в області харчування та медики Сара Брюер та Джульєтта Келлоу наголосили, що є доволі простий продукт, здатний продовжити життя, якщо його регулярно вживати вранці.

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Вони вкотре наголосили, що правильне харчування серйозно впливає на продовження життя, тож не варто нехтувати тим, що ви кладете у свою тарілку. А от диво-смаколиком для сніданку виявився звичайний натуральний йогурт.

"Такий простий продукт як йогурт містить корисні для кишківника пробіотики, а також кальцій, фосфор і білок. Його компоненти посилюють захисні властивості організму та знижують ймовірність ранньої смерті", – пояснюють фахівці.

Корисні властивості йогурту - фото 403413
Корисні властивості йогурту

До того ж, чимало досліджень підтвердили, що наявність йогурту у раціоні дозволяє побороти проблеми зі старінням, тиском і взагалі зі здоров'ям.

"Регулярне вживання цього продукту допомагає нормалізувати артеріальний тиск, зміцнити кістки, зменшити ймовірність розвитку діабету. Кожна людина повинна щодня вживати хоча б одну маленьку склянку йогурту", – додають учені.

До того ж, цей смаколик чудово підходить всім охочим позбутись зайвої ваги та захиститись від ожиріння, адже швидко дає відчуття ситості та покращує засвоєння корисних речовин.

Чому варто їсти йогурт щодня - фото 403412
Чому варто їсти йогурт щодня

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Джерело: newsyou.info
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