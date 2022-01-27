Три продукти, які корисно їсти на ніч

Що можна з'їсти на ніч без особливих наслідків? Насправді безпечних для нічного перекушування продуктів не так багато.

Усі знають, що таке "вечірній жор". А ті, хто приходять додому після дев'ятої вечора, тим більше. Що можна їсти на ніч? Про це пише milkalliance.

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Молоко з медом. Цей напій з давніх-давен давали дітям перед сном. Молоко заспокоює та сприяє швидкому засипанню. До того ж воно дозволяє боротися зі стресом, впливаючи на вироблення гормону серотоніну. Мед збільшує енергетичну цінність напою завдяки великій кількості швидких вуглеводів, але водночас він також сприяє виробленню гормону радості.

Яйця. Яйця мають низький інсулінемічний індекс, отже, на соматотропний гормон погано не вплинуть. Це хороше джерело білка та поживний перекус. Та й на перетравлення вареного яйця організм витратить більше калорій, ніж отримає.

Риба. Є два сорти риби, яка багата на вітамін В6 і омеги-3 жирних кислот – саме вони беруть активну участь у виробленні мелатоніну та серотоніну. Ось чому приготовлена на пару або на грилі риба з невеликою порцією овочів – та сама ідеальна вечеря, про яку всі говорять.

Три продукти, які корисно їсти на ніч

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