Три продукти, які допоможуть зігнати жир з живота

Вже готуєтеся до літа? Зверніть увагу на своє харчування. Існує кілька видів продуктів, які допоможуть скоротити вісцеральний жир, при цьому не травмувати механізми організму.

Якщо ви чуєте, що якась фітоняшка з інстаграму допоможе позбутися жиру в конкретній частині тіла, будьте напоготові – це хід маркетологів. Доведено, що жир залишає організм рівномірно, і якщо ви втрачаєте складки на талії, швидше за все, на стегнах зайві кілограми теж підуть. Про це пише poedim.

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В природі немає чарівної пігулки, яка миттєво розтопить жир на боках і оформить вам прес. Однак вихід насправді є – продукти, включення яких в раціон реально зробить процес схуднення ефективнішим.

Грейпфрут. У цих цитрусах дуже багато вітаміну С. Як ми знаємо, він допомагає зміцненню імунітету, а клітковина покращує обмін речовин. Лікарі ж відзначають ще великий вміст флавоноїдів в грейпфрутах – саме вони і допомагають спалювати зайвий жир.

Оливкова олія. Або кокосова, або лляна – яка вам більше подобається. Головне, організму потрібні рослинні жири, які містяться в цих оліях. Вони беруть участь в секреції гормонів і сприяють швидкому насиченню, а ще покращують роботу кишечника.

Імбир. Ефірні олії, що містяться в імбирі, поліпшують травлення, стимулюють виробленню шлункового соку. Це допомагає організму витрачати більше енергії, спалювати жирові клітини по максимуму. Крім цього позитивного ефекту, імбир добре впливає на стан шкіри.

Як прибрати живіт / championat

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