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Три причини почати бігати ввечері

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Біг / life4health

Нумо діставати кросівки і починати вечірні пробіжки! Адже цьому є декілька вагомих причин.

Зняття стресу

Вечірні пробіжки допоможуть зняти стрес, який накопичився за весь день. Після тренування ви будете відчувати себе розслабленими, спокійними, втомленими і налаштованими на позитивну хвилю. Ранкові пробіжки, навпаки, можуть тільки втомити вас, якщо попереду чекає важкий робочий день.

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Користь для здоров'я

Вчені також підтримують ідею вечірнього бігу і аргументують це тим, що саме з 18 до 20 вечора людина перебуває на піку своєї активності. Тому користь від бігу в цей період часу буде стовідсотковою, а ефективність набагато вищою, ніж у ранкових аналогів. До того ж, вечірні пробіжки дадуть організму можливість поповнити запаси кисню в крові і поліпшити циркуляцію, а м'язи, що не були активно залучені протягом дня, зможуть прийти в тонус.

Відсутність поспіху

Увечері бігати неймовірно зручно, бо не треба нікуди поспішати і можна собі дозволити додатковий гурток або кілька вправ на тренажерах, якщо такі є поблизу.

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Вечірній біг

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Джерело: life4health
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