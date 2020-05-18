Науковці пояснили, що впливає на користь бананів

Банани корисні завдяки високому вмісту калію та низки інших речовин. Утім, експерти рекомендують при виборі цих фруктів звертати увагу саме на їх колір.

Так, найвища дієтична цінність у зелених бананів. У них є неперетравлюваний крохмаль, який позитивно впливає на мікрофлору кишківника та знижує рак товстої кишки.

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Також зелені банани сприяють виробленню в тілі глюкагону, що прискорює обмін речовин. Крім того, зелені банани містять більше калію, що допомагає знижувати тиск.

Своєю чергою, жовті банани багаті антиоксидантами, що підсилюють імунний захист, а також активізують виробництво дофаміну. Не варто забувати й про те, що жовті банани – відмінне джерело вуглеводів. У них також зберігається високий рівень калію, а ще є магній у високій концентрації.

Науковці пояснили, що впливає на користь бананів / Extract Best

Банани коричневого кольору – максимально стиглі – відрізняються великою часткою цукру, що полегшує їх засвоєння. До того ж, в них можна знайти триптофан, що допомагає боротися з депресією та безсонням.

Ще одне спостереження: у бананах, у яких починає чорніти шкірка, але не м'якуш, виробляється потужний антиоксидант з протираковими властивостями.

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