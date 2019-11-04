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Три поради, які покращать ваші стосунки

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Ключові правила ідеальної пари - фото 1
Ключові правила ідеальної пари

Життя у парі завжди має хоча б якісь труднощі, тому для ідеальних взаємин потрібно пам'ятати три легкі правила. Все значно простіше, аніж здається.

Кожні стосунки мають період падіння та злету, тому, щоб сумних моментів було значно менше, варто пам'ятати про кілька простих правил. Суть кожного з них полягає у тому, щоб мати відверті та відкриті стосунки.

І ще: Кожен чоловік хоче ці 4 речі у стосунках

  • Не тікайте від конфліктів. Американська психолог Синтія Кетчінгс наголошує, що чимало людей вважають, що ідеальні пари не сваряться. Насправді, конфлікт – це не звинувачення чи будь-якого роду насильство. Це обговорення проблемних моментів та намагання їх вирішити з обох боків.
Ключові правила ідеальної пари - фото 365869
Ключові правила ідеальної пари
  • Уникайте передчасних висновків. Доволі легко уявити найгірший варіант подій, але завжди потрібно намагатись побачити повну картину, а не вмикати режим істерики та паніки. Якщо вас щось хвилю, то варто напряму запитати.
  • Не бійтесь змін. Якщо ви проти того, щоб людина поряд змінювалась, то це не надто добре для стосунків.

"У кожної людини повинна бути свобода рости, змінюватись, розвиватись. Міцні стосунки полягають у тому, що кожен з вас розвивається так, що дозволяє обом опинитись у новому місці разом. Важливо визнати, що зміни неминучі, і бути відкритими для нових пригод, які очікують на вас, вашого партнера та ваші стосунки", – наголошує Синтія.

Ключові правила ідеальної пари - фото 365870
Ключові правила ідеальної пари

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Джерело: newsyou
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