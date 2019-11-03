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Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 листопада 2019!
Цей тиждень буде сповнений романтичних пригод у деяких знаків Зодіаку, а комусь вдасться перевернути життя з ніг на голову! Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 04.11 – 10.11
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 4, 10
- Несприятливі дні: 6, 7
У Новому тижні Овнам варто спробувати розкласти всі свої справи по полицях, щоб приділити вдосталь уваги своїй половинці. Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі продуктивний період, тому не варто перейматись затишшям в особистому житті.
Телець
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 4, 9
Тельцям у парі пора урізноманітнити своє життя та знайти час для найближчих людей. Ваша фантазія дозволяє робити сюрпризи, тому потрібно лише трохи зусиль. А от самотнім Тельцям зорі радять роззирнутись навколо, адже близька за духом людина може бути поряд.
Близнюки
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 4, 9
Близнюкам варто зосередити більше уваги на тому, як вони поводяться зі своїми близькими людьми. Інколи ви можете перегнути палку на шляху до отримання користі для себе. Знайдіть час для того, щоб бути поряд без зайвих слів та мотивацій.
Рак
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 5, 10
Ракам пора навчитись відмовляти навіть близьким людям, адже вони можуть використовувати вас у своїх цілях. У любовних справах також не варто нехтувати власними пріоритетами, тому спробуйте зробити атмосферу навколо комфортною для себе.
Лев
- Сприятливі дні: 4, 5
- Несприятливі дні: 6, 7
Левам цього тижня буде щастити у спілкуванні з людьми, адже перед вашою харизмою важко встояти. Звісно ж, не варто перегинати палку, адже це може ускладнити ваші романтичні стосунки. А от у самотніх представників цього знаку є можливість знайти потенційного партнера.
Діва
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 5, 6
Самотні Діви можуть перетворитись у романтичних героїв не менш романтичних книг, тому краще більше часу приділити самореалізації, щоб не отримати сумний кінець. А от Дівам у стосунках варто більше звертати увагу на позитив.
Терези
- Сприятливі дні: 5, 6
- Несприятливі дні: 4, 9
Як і у всіх справах, терези шукають у коханні рівновагу, тому ви самі знаєте, чого бракує зараз у стосунках, і що їм можна ще додати. А самотнім Терезам краще менше думати про ідеальних людей.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 6, 10
- Несприятливі дні: 4, 7
Ключова порада зірок для Скорпіонів у стосунках і без: будьте добрішими та співчутливішими до свого оточення, інколи ви надто зверхні, що негативно впливає на ваші стосунки. Самотнім представникам знаку цього тижня випаде нагода розширити своє коло знайомств та знайти справді цікавих людей.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 10
- Несприятливі дні: 4, 7
Не найкращий період для того, щоб сваритись зі своїми близькими, тому спробуйте зрозуміти свою половинку та дослухатись до її побажань, які справді збігаються з вашими. А от самотнім Стрільцям краще не гратися з чужими почуттями для різноманіття.
Козеріг
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 9
Козерогам варто добре подумати про свою майбутнє та зрозуміти, чи люди поряд справді ті, хто будуть з вами до кінця. Якщо це так, то зробіть для близьких щось справді приємне, в іншому ж випадку - пора брати ситуацію у свої руки. Самотнім Козерогам треба припинити шукати собі пригод на м'яке місце.
Водолій
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 9, 10
У Закоханих Водоліїв зараз чудовий період у житті, коли потрібно насолоджуватись моментом та не шукати підвохів. Ваші набридливі думки можуть зіпсувати щасливі миті, тому спробуйте вгамувати фантазію та відпустити ситуацію.
Риби
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Рибам періодично варто нагадувати про те, що ви надто мало уваги приділяєте близьким. Будьте уважнішими та добрішими, адже поряд з вами справді чудові люди, які заслуговують на приємності. Кілька сюрпризів можуть справді покращити ситуацію.
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