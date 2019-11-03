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Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на тждень українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на тждень українській мові

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 листопада 2019!

Цей тиждень буде сповнений романтичних пригод у деяких знаків Зодіаку, а комусь вдасться перевернути життя з ніг на голову! Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 04.11 – 10.11

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 4, 10
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

У Новому тижні Овнам варто спробувати розкласти всі свої справи по полицях, щоб приділити вдосталь уваги своїй половинці. Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі продуктивний період, тому не варто перейматись затишшям в особистому житті.

Телець

  • Сприятливі дні: 6, 8
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельцям у парі пора урізноманітнити своє життя та знайти час для найближчих людей. Ваша фантазія дозволяє робити сюрпризи, тому потрібно лише трохи зусиль. А от самотнім Тельцям зорі радять роззирнутись навколо, адже близька за духом людина може бути поряд.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 8, 10
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам варто зосередити більше уваги на тому, як вони поводяться зі своїми близькими людьми. Інколи ви можете перегнути палку на шляху до отримання користі для себе. Знайдіть час для того, щоб бути поряд без зайвих слів та мотивацій.

Рак

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 5, 10
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Ракам пора навчитись відмовляти навіть близьким людям, адже вони можуть використовувати вас у своїх цілях. У любовних справах також не варто нехтувати власними пріоритетами, тому спробуйте зробити атмосферу навколо комфортною для себе.

Лев

  • Сприятливі дні: 4, 5
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Левам цього тижня буде щастити у спілкуванні з людьми, адже перед вашою харизмою важко встояти. Звісно ж, не варто перегинати палку, адже це може ускладнити ваші романтичні стосунки. А от у самотніх представників цього знаку є можливість знайти потенційного партнера.

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Самотні Діви можуть перетворитись у романтичних героїв не менш романтичних книг, тому краще більше часу приділити самореалізації, щоб не отримати сумний кінець. А от Дівам у стосунках варто більше звертати увагу на позитив.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Як і у всіх справах, терези шукають у коханні рівновагу, тому ви самі знаєте, чого бракує зараз у стосунках, і що їм можна ще додати. А самотнім Терезам краще менше думати про ідеальних людей.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 6, 10
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Ключова порада зірок для Скорпіонів у стосунках і без: будьте добрішими та співчутливішими до свого оточення, інколи ви надто зверхні, що негативно впливає на ваші стосунки. Самотнім представникам знаку цього тижня випаде нагода розширити своє коло знайомств та знайти справді цікавих людей.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 10
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Не найкращий період для того, щоб сваритись зі своїми близькими, тому спробуйте зрозуміти свою половинку та дослухатись до її побажань, які справді збігаються з вашими. А от самотнім Стрільцям краще не гратися з чужими почуттями для різноманіття.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам варто добре подумати про свою майбутнє та зрозуміти, чи люди поряд справді ті, хто будуть з вами до кінця. Якщо це так, то зробіть для близьких щось справді приємне, в іншому ж випадку - пора брати ситуацію у свої руки. Самотнім Козерогам треба припинити шукати собі пригод на м'яке місце.

Водолій

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 9, 10
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Закоханих Водоліїв зараз чудовий період у житті, коли потрібно насолоджуватись моментом та не шукати підвохів. Ваші набридливі думки можуть зіпсувати щасливі миті, тому спробуйте вгамувати фантазію та відпустити ситуацію.

Риби

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам періодично варто нагадувати про те, що ви надто мало уваги приділяєте близьким. Будьте уважнішими та добрішими, адже поряд з вами справді чудові люди, які заслуговують на приємності. Кілька сюрпризів можуть справді покращити ситуацію.

До теми: Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить у листопаді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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