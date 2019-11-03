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Кожен чоловік хоче ці 4 речі у стосунках
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Чого чоловіки хочуть від стосунків насправді? Прості істини.
Щоб дівчина була щасливою. Він навіть може не говорити, як сильно цього хоче. Тому що коли дівчина нещасна, він сушить голову, щоб зрозуміти, чому, як все зробити краще, щоб вона знову була щасливою. Для нього весь світ зупиняється, коли друга половинка перестаєш усміхатися.
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Щоб дівчина цікавилася його інтересами. Немає нічого, що робить чоловіка щасливішим, ніж коли дівчина цікавиться його захопленнями. Наприклад, йому подобається спорт, а тобі ні. Але якщо ти подивишся з ним хоч один футбольний матч, він буде дуже щасливий!
Щоб дівчина його цінувала і дякувала. Чоловікам теж важливо говорити компліменти. Адже це не важко. Особливо чоловіки люблять компліменти того, що вони роблять або чому приділяють особливу увагу. Стосунки сильно поліпшуються, коли двоє людей щиро цінують один одного.
Щоб дівчина давала йому час для себе. Чоловіки часто бояться, що жінка не буде залишати їм особистого часу. Тому дівчина має дати йому знати, що це не так. Коли йдете гуляти з подругами, заохочуйте чоловіка зустрічатися з його друзями.
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