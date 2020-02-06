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Три вчинки чоловіка, які жінка помилково вважає зрадою

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Стосунки / megalove

Для чоловіка прийняте рішення – норма, для жінки – зрада. Ось три суперечливих випадки, коли вчинки партнера краще оцінити ще раз.

Не підтримав сторону жінки в публічній суперечці

У патріархальному суспільстві жінка ніколи не суперечила своєму чоловікові прилюдно. В сучасних стосунках цей принцип проявляється досі, але навряд чи став застосовуватися до слабкої статі. Чоловік, не стаючи на бік партнерки, прагне довести точку зору, яку вважає вірною.

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Вибрав зустріч з друзями замість побачення з нею

Вона з нетерпінням чекала побачення, а він скасував зустріч в останній момент. Можливо, роботу жінка вважала б вагомою причиною, але він віддав перевагу друзям в барі. Вважати цей вчинок зрадою? Для початку варто з'ясувати мотиви чоловіка, а потім виносити вердикт. Можливо, друзі стали дорікати йому в пропусках щотижневих зустрічей, які він проводив з коханою.

Вирішив поїхати у відпустку один

Якщо інтереси в парі не збігаються, особливо, коли мова заходить про відпочинок, таке рішення очевидно і вигідно обом. Так, можливо, чоловік втомився від партнерки і збігає на кілька тижнів. В іншому випадку він намагається запобігти неминучим конфліктам у відпустці або хоче деякий час побути на самоті.

Три вчинки чоловіка, які жінка помилково вважає зрадою - фото 384510

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Джерело: megalove
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