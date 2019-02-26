Три питання, які визначать твій рівень інтелекту

Цей простий і короткий тест на інтелект не займе багато часу, але дозволить показати ваш рівень логічного мислення. Перевір свої сили!

Не хочете витрачати по кілька годин на проходження тестів на IQ? Достатньо уважно прочитати ці три запитання на кмітливість, щоб дізнатись, який у тебе рівень інтелекту. Існує найкоротший у світі тест Cognitive Reflection Test (ЕПТ), який перевіряє когнітивну рефлексію. Створив його один з професорів Єльського університету Шейн Фредерік. А все для того, щоб визначити, наскільки люди здатні приймати складні рішення, які видаються простими.

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Важливо: не варто поспішати та намагатись встигнути відповісти за хвилину, адже результати можуть вас здивувати.

Питання 1: М'яч та бейсбольна бита разом обійдуться в один долар і 10 центрів. Щоправда, бита дорожча за м'яч на долар. Яка вартість м'яча?

Питання 2: За 5 хвилин 5 машин здатні виробити 5 предметів. Скільки часу потрібно, щоб 100 машин виготовили 100 предметів?

Питання 3: Ставок доволі швидко заполонюють водорості: щодня їх площа збільшується удвічі. Потрібно 48 днів, щоб озеро повністю заросло. За скільки днів рослини заполонять половину ставка?

Останній шанс ще раз прочитати уважно всі питання та обдумати варіанти відповідей! Правильні відповіді читайте нижче.

Відповідь на 1 питання: Чимало людей у поспіху називають цифру у 10 центрів. Щоправда, правильно буде - 5 центрів, адже бита коштує 1 долар і 5 центрів, що у сумарності дає 1 долар і 10 центрів.

Відповідь на 2 питання: Навіть, якщо дуже хочеться сказати 100, то краще добре подумати, адже є невеличкий підвох. Правильна відповідь: 5 хвилин. А все тому, що і 100 машинам потрібно стільки ж часу, щоб виробити 100 предметів, як і 5 агрегатам для 5 предметів. Кількість машин ніяк не впливає на час виробництва.

Відповідь на 3 питання: Якщо твоя відповідь "24", то не варто засмучуватись, краще просто бути уважнішим. Правильна відповідь: 47, адже з кожним днем кількість водоростів подвоюється, тобто вже за день з половини озера вони захоплять ціле.

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