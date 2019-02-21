ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?

Щорічно 21 лютого святкують Міжнародний день рідної мови. Мета цього свята – підтримка мовного та культурного різноманіття та багатомовності. З цієї нагоди ми підготували тест на знання інших мов. Перевір себе та ділися результатом з друзями!

Міжнародний день рідної мови започаткували у 1999 році в Парижі. До речі, в Україні є багато національних меншин, тому, крім державної мови, люди спілкуються вдома іншою – рідною мовою. Найчисельнішими нацменшинами в Україні вважають росіян, білорусів, поляків, кримських татар, болгар, угорців, євреїв та румунів.

Цікавий тест: Чи розумієш ти сленг своєї дитини?

З нагоди свята Радіо МАКСИМУМ підготувало непростий, проте цікавий тест. Перевір, чи добре ти орієнтуєшся у різних мовах світу. Успіху!

Перевір себе: Наскільки ти грамотний?