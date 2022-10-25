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Три ознаки того, що ви неправильно відпочиваєте

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Неправильний відпочинок - фото 1
Неправильний відпочинок / ridus

Відпочинок – це така ж біологічна потреба людини, як сон. Навчіться розслаблятися так, щоб не втомлюватися ще сильніше.

Вихідні з фастфудом

Найменше у вихідні хочеться думати про обмеження. Це стосується і їжі: якщо п'ять робочих днів ми намагаємося харчуватися збалансовано, то вихідні набагато більше тягне провести на дивані з піцою або в барі з коктейлем. Проблема в тому, що якщо занадто захопитися, є ризик у результаті отримати втому замість довгоочікуваного відпочинку та розслаблення, пише modnayamoda.

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Забагато часу в соцмережах

Звісно, дозволити собі повну відмову від смартфона з кожним роком все складніше: навіть якщо хочеться домовитися про офлайн-зустріч, швидше за все, це доведеться робити в месенджерах. Головне пам'ятати, що програми створюють так, щоб привертати увагу і змушувати нас повертатися до них якнайчастіше.

Ви лежите пластом

Бажання провести вихідні під ковдрою зрозуміле. Але і для такого проведення часу краще мати план. Ви у будь-якому випадку почнете щось робити, нехай і лежачи. І великий ризик, що в результаті ви будете розчаровані тим, що даремно витратили час.

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Вдома

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