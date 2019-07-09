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Медики розповіли про корисні властивості насіння чіа

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Корисна чіа - фото 1
Корисна чіа / superfudy

Вже науково доведено, що насіння чіа сприяє втраті зайвої ваги. Але цим його переваги не обмежуються.

Підсилює метаболізм. Дослідники з Університету Нью-Гемпшира довели, що насіння чіа прискорює метаболізм, тобто швидкість, з якою в організмі людини згоряють калорії. Саме це забезпечує успіх в боротьбі із зайвою вагою.

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Керує холестерином. Підвищений вміст жирних кислот Омега-3 допомагає знизити рівень холестерину, що зменшує небезпеку коронарних хвороб серця.

Страва з насіння чіа - фото 339737
Страва з насіння чіа

Знижує рівень цукру в крові. Насіння чіа насичене жирними кислотами Омега-3. Ці кислоти вкрай важливі для зменшення показників глюкози або цукру в крові.

Лікує від запорів. Вживання цього насіння позитивно впливає на рухливість кишечника і на поліпшення травних процесів, оскільки чіа містить нерозчинні волокна.

Зміцнює кістки. Насіння чіа багате кальцієм і марганцем, завдяки чому воно зміцнює кістки.

Знижує ризик раку грудей. Ці насіння чудове джерело альфа-лінолевої кислоти, яка захищає від пухлин молочних залоз. Кислота сприяє пригніченню росту злоякісних новоутворень.

Панна котта з насінням чіа - фото 339738
Панна котта з насінням чіа

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Джерело: lookbio
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