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Три основні помилки при виборі освітлення для квартири
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Через типових помилок при виборі освітлення для квартири ви можете опинитися в темряві або, як мінімум, невдале освітлення буде вас дратувати.
Ігнорування використання димерів (регулювання освітлення)
Багато дизайнерів назвали цю помилку "мозолем". Використання димерів – ключовий момент, що дозволяє регулювати освітлення. Вони дозволяють керувати інтенсивністю світла в будь-який час, регулювати потрібний рівень світла в залежності від подій, що відбуваються або просто від вашого настрою.
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Вибір світильника невідповідного розміру
Це поширена помилка, яку здійснюють мешканці квартир. Маленька люстра над великим обіднім столом або занадто велика настільна лампа поруч з диваном зроблять приміщення візуально непропорційним.
Розташування світильників на неправильній висоті
Подивіться на картинку нижче. Нижня частина люстри, що висіть над обіднім столом, не має бути занадто низько. Ви маєте бачити тих, хто сидить перед вами; але найнеприємніше, при занадто низькому розташуванні світильника, це те, що джерела світла будуть засліплювати. Зазвичай, люди відчувають себе комфортно, якщо нижній край люстри розташований на висоті приблизно, 1,6-1,8 м від підлоги. При розміщенні світильника впритул до стелі, він, по-перше, не освітить поверхню столу, по-друге, обідня зона не буде виглядати цілісно.
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