Ідеальний ковролін: як обрати найкраще покриття для підлоги

Ремонт – справа нелегка, проте, коли знаєте, які помилки краще не робити, то стає легше. Тож ділимося з вами порадами, як обрати найкращий ковролін у ваш дім.

Якщо ви плануєте купити ковролін, то рекомендуємо звернути увагу на кілька основних пунктів, які варто взяти до уваги при виборі килимового покриття.

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Як обрати найкращий ковролін

Для початку вам потрібно визначитися з декількома нюансами: у якій кімнаті чи частині кімнати буде ковролін, колір, якість. Врахуйте, що килимове покриття буває кількох видів: побутове (розраховане для дому), напівкомерційне (у готелі та ресторани), комерційне (для офісів). Ще зверніть увагу, що у різноманітті асортименту ковроліну можна обрати, до прикладу, килимові доріжки, дизайнерське покриття, ковролін зі 100% шерсті тощо.

Переваги ковроліну

Стійкість. Сучасне килимове покриття виготовляють у такий спосіб, що термін експлуатації стає дуже великим. Важко знищити ковролін, адже він стійкий до тертя. Не бійтеся ставити на нього меблі, особливо ті, що на колесах. Здоров'я. Якщо ви любите ходити босоніж, то для вас це хороший варіант, адже можна не переживати, що ноги будуть весь час на холодній підлозі й ви захворієте. Обережність. Ковролін має чудову особливість – він перешкоджає ковзанню. Ви не зможете впасти та забитися, тож з килимовим покриттям ризик отримати травму зменшується у рази. Звук. Основа багатьох видів ковроліну має додатковий прошарок, який стишує кроки, тупіт, падіння речей тощо. Не бійтеся, що ви потурбуєте сусідів, адже вони нічого не будуть чути.

Ковролін у дитячу кімнату

Чому ковролін для дитячої кімнати хороша ідея? Тут є одразу кілька переваг.

Ігри. Діти люблять грати саме сидячи на підлозі: розкладати усі свої іграшки, будувати з Лего, влаштовувати перегони машинок тощо. Щоб батьки не переживали за здоров'я дитини, варто постелити ковролін. І дитина буде тепер гратися на теплому килимовому покритті, а не на голій підлозі. Травми. Діти активні та прудкі, бігають весь час та метушаться. На звичайній підлозі дуже легко підковзнутися та впасти. Щоб таких ситуацій не траплялося, постеліть ковролін. На ньому неможливо ковзати, а ще він пом'якшує падіння, якщо все ж таки за щось перечепитися та не втримати рівновагу. Дизайн. Сучасний асортимент ковроліну пропонує безліч варіантів, але є найцікавіші зразки, які ідеально впишуться у дитячу кімнату. Таке фантазійне килимове покриття стане доповненням до ігор дитини:

Важливо врахувати при виборі ковроліну:

Чистка . Подумайте наперед, як ви будете чистити килимове покриття. Чи у вас є техніка, за допомогою якої, ви самі зможете прибирати, або треба буде викликати клінерів.

. Подумайте наперед, як ви будете чистити килимове покриття. Чи у вас є техніка, за допомогою якої, ви самі зможете прибирати, або треба буде викликати клінерів. Тварини . Якщо у вас є пухнасті домашні улюбленці, то чи готові ви, що прибирати доведеться частіше, а шерсть буде забиватися у ворс. Якщо тваринка довгошерста, то її хутро, зазвичай, залишається жмутками на поверхні, а короткі волосинки залишаються глибше.

. Якщо у вас є пухнасті домашні улюбленці, то чи готові ви, що прибирати доведеться частіше, а шерсть буде забиватися у ворс. Якщо тваринка довгошерста, то її хутро, зазвичай, залишається жмутками на поверхні, а короткі волосинки залишаються глибше. Діти . Якщо у вас є маленькі діти, то є великий шанс, що килимове покриття буде часто забруднене та намочене. Тут теж питання лише у вашій готовності до прибирання.

. Якщо у вас є маленькі діти, то є великий шанс, що килимове покриття буде часто забруднене та намочене. Тут теж питання лише у вашій готовності до прибирання. Дизайн. Ковролін є помітною деталлю в інтер'єрі, тож його вибору варто приділити вдосталь уваги. Подумайте, який саме колір найкраще буде виглядати у вашому домі, адже килимове покриття досить самостійне і не потребує додаткового дизайну. То саме стосується і ворсу та якості, адже воно може стати центральним елементом ремонту.

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