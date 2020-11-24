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Ідеальний ковролін: як обрати найкраще покриття для підлоги
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Ремонт – справа нелегка, проте, коли знаєте, які помилки краще не робити, то стає легше. Тож ділимося з вами порадами, як обрати найкращий ковролін у ваш дім.
Якщо ви плануєте купити ковролін, то рекомендуємо звернути увагу на кілька основних пунктів, які варто взяти до уваги при виборі килимового покриття.
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Як обрати найкращий ковролін
Для початку вам потрібно визначитися з декількома нюансами: у якій кімнаті чи частині кімнати буде ковролін, колір, якість. Врахуйте, що килимове покриття буває кількох видів: побутове (розраховане для дому), напівкомерційне (у готелі та ресторани), комерційне (для офісів). Ще зверніть увагу, що у різноманітті асортименту ковроліну можна обрати, до прикладу, килимові доріжки, дизайнерське покриття, ковролін зі 100% шерсті тощо.
Переваги ковроліну
- Стійкість. Сучасне килимове покриття виготовляють у такий спосіб, що термін експлуатації стає дуже великим. Важко знищити ковролін, адже він стійкий до тертя. Не бійтеся ставити на нього меблі, особливо ті, що на колесах.
- Здоров'я. Якщо ви любите ходити босоніж, то для вас це хороший варіант, адже можна не переживати, що ноги будуть весь час на холодній підлозі й ви захворієте.
- Обережність. Ковролін має чудову особливість – він перешкоджає ковзанню. Ви не зможете впасти та забитися, тож з килимовим покриттям ризик отримати травму зменшується у рази.
- Звук. Основа багатьох видів ковроліну має додатковий прошарок, який стишує кроки, тупіт, падіння речей тощо. Не бійтеся, що ви потурбуєте сусідів, адже вони нічого не будуть чути.
Ковролін у дитячу кімнату
Чому ковролін для дитячої кімнати хороша ідея? Тут є одразу кілька переваг.
- Ігри. Діти люблять грати саме сидячи на підлозі: розкладати усі свої іграшки, будувати з Лего, влаштовувати перегони машинок тощо. Щоб батьки не переживали за здоров'я дитини, варто постелити ковролін. І дитина буде тепер гратися на теплому килимовому покритті, а не на голій підлозі.
- Травми. Діти активні та прудкі, бігають весь час та метушаться. На звичайній підлозі дуже легко підковзнутися та впасти. Щоб таких ситуацій не траплялося, постеліть ковролін. На ньому неможливо ковзати, а ще він пом'якшує падіння, якщо все ж таки за щось перечепитися та не втримати рівновагу.
- Дизайн. Сучасний асортимент ковроліну пропонує безліч варіантів, але є найцікавіші зразки, які ідеально впишуться у дитячу кімнату. Таке фантазійне килимове покриття стане доповненням до ігор дитини:
Важливо врахувати при виборі ковроліну:
- Чистка. Подумайте наперед, як ви будете чистити килимове покриття. Чи у вас є техніка, за допомогою якої, ви самі зможете прибирати, або треба буде викликати клінерів.
- Тварини. Якщо у вас є пухнасті домашні улюбленці, то чи готові ви, що прибирати доведеться частіше, а шерсть буде забиватися у ворс. Якщо тваринка довгошерста, то її хутро, зазвичай, залишається жмутками на поверхні, а короткі волосинки залишаються глибше.
- Діти. Якщо у вас є маленькі діти, то є великий шанс, що килимове покриття буде часто забруднене та намочене. Тут теж питання лише у вашій готовності до прибирання.
- Дизайн. Ковролін є помітною деталлю в інтер'єрі, тож його вибору варто приділити вдосталь уваги. Подумайте, який саме колір найкраще буде виглядати у вашому домі, адже килимове покриття досить самостійне і не потребує додаткового дизайну. То саме стосується і ворсу та якості, адже воно може стати центральним елементом ремонту.
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