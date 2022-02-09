Достатньо 3 секунди в день: учені кажуть, що мінітренування також роблять м'язи сильнішими

Дослідники з'ясували, що навіть найлінивіші можуть накачати м'язи. Так, усього три секунди вправ щодня збільшують силу на 10%.

Залежно від типу мікротренування добровольців поділили на три групи. Їм потрібно було п'ять днів на тиждень по 3 секунди з максимальним зусиллям виконувати ізометричну, концентричну чи ексцентричну вправу на біцепс. Про це йдеться у висновках учених з Університету Едіт Ковен.

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Ізометричне скорочення – перебування м'яза в нерухомому стані при навантаженні. Необхідно утримувати вагу паралельно до землі.

– перебування м'яза в нерухомому стані при навантаженні. Необхідно утримувати вагу паралельно до землі. Концентричне скорочення – скорочування м'яза. Відбувається під час підйому ваги.

– скорочування м'яза. Відбувається під час підйому ваги. Ексцентричне скорочення – подовження м'яза. Потрібно опустити вагу, розігнувши руку.

Результати: після місяця тренувань 39 студентів учені повторно виміряли м'язову силу добровольців. У тих, хто опускав гантелі, вона збільшилася на 10%.

Інші добровольці теж стали сильнішими, але показники були нижчими. У контрольній групі, яка не виконувала жодних вправ, змін не зафіксовано.

"Результати показують, що навіть дуже короткі фізичні навантаження – лише 60 секунд за чотири тижні – можуть збільшити м'язову силу. Люди думають, що потрібно витрачати багато часу на тренування, але це не так. Якісні інтенсивні експрес-навантаження корисні для тіла, оскільки кожне скорочення м'язів має значення", – підсумував співавтор дослідження Кен Носака.

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