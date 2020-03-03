Три натуральних і дешевих способи прибрати запах сигарет з приміщення

У вас у квартирі пахне тютюном? Одними провітрюваннями і протягами тут не обмежишся, тому розповідаємо, як дешево і ефективно прибрати запах сигарет!

Лавровий лист – один з найефективніших і перевірених способів. Як використовувати: закриваємо вікна в сильно прокуреному приміщенні і спалюємо кілька сухих лаврових листів. У цьому запаху потрібно потримати квартиру кілька годин, а потім добре провітрити. Принцип простий – клин клином вибивають. Після лаврового листа запах стоїть схожий на баню.

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Ароматизатор для будинку з соди – пачка соди і будь-яка ефірна олія на ваш смак (лимон / апельсин / герань). Як використовувати: насипаємо в банку соду, зверху капаємо кілька крапель ефірної олії, розставляємо у приміщенні якомога більшу кількість таких банок.

Кориця – так-так, всім відомі палички кориці також ефективно прибирають небажаний запах. Як використовувати: підпалити цільну паличку кориці. Далі – добре провітрити приміщення.

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