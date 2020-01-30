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Скільки їжі можна купити замість пачки сигарет: епічне фото з Австралії

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Ось чому австралійці кинули курити - фото 1
Ось чому австралійці кинули курити

У мережі не можуть повірити власним очам, адже австралієць показав, скільки продуктів можна придбати за вартість однієї пачки сигарет. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком nosecornflakes поділився, здавалось б, звичайним фото своїх покупок у магазині. Однак за короткий час допис стрімко піднявся у тренди, адже зібрав більше як 50 тисяч переглядів та понад 3 тисячі коментарів.

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"Ось скільки їжі ви можете придбати за вартість однієї пачки сигарет в Австралії", – відзначив автор, змусивши користувачів розглядати покупки, серед яких фрукти, овочі, м'ясні вироби, снеки та інші нормальні продукти. Відзначається, що пачка, яку можна побачити на знімку, коштує приблизно 40-56 австралійських доларів (це сердня вартість в країні).

This is how much food you can get for the cost of a pack of cigarettes in Australia. from r/pics

Здається, такий факт яскраво демонструє, чому кількість курців в цій країні рекордно зменшилась за останній десяток років. Тут просто невигідно мати таку шкідливу звичку, тож деяким країнам можна взяти за приклад австралійців. До слова, підняття цін на сигарети вище 20 доларів доволі швидко зменшило удвічі кількість тих, хто курить.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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