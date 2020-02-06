Сигарети шкодять природі навіть після того, як їх викурять: дослідження

Сигарети продовжують шкодити природі, навіть коли їх докурять, заявили американські фахівці з Національного інституту стандартів і технологій. Вони визначили, що навіть згаслі недопалки виділяють за день до 15% нікотину, що міститься у димі палаючої сигарети.

Автор дослідження – інженер-еколог Дастін Поппендік. Разом з командою він спорудив машину, що імітує куріння, і пропустив через неї 2100 сигарет. Викурені сигарети вчені помістили у камеру з нержавіючої сталі, щоб визначити, яку кількість хімічних речовин вони виділять.

І ще: Цей тип раціону негативно впливає на чоловічу потенцію

Найбільше нікотину недопалки викинули у перші 24 години. Викиди спостерігалися і на п'ятий день експерименту, але їх було менше майже наполовину. Викиди також збільшувалися з підвищенням температури всередині камери.

Тому, зазначив Поппендік, людям варто відповідальніше підходити до куріння: хоча б частіше витрушувати попільнички і не кидати недопалки на природі.

Сигарети впливають на довкілля навіть після куріння

Вам може здатися, що, якщо ви не курите у машині при дітях, то захищаєте їх. Але, якщо попільничка у вашій нагрітій машині повна недопалків, які виділяють ці хімічні речовини, ви здійснюєте на них вплив, аналогічний курінню, – сказав він.

Читайте також: Науковці розповіли, що спільного між курінням і самотністю