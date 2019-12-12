Названий найефективніший спосіб схуднути до Нового року

Швидко схуднути перед новорічними святами допоможуть продукти, багаті клітковиною.

Сідати на сувору дієту незадовго до свята не тільки ризиковано для здоров'я, але і абсолютно безглуздо.

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"За кілька тижнів до свята рекомендуємо не відмовлятися від улюблених продуктів, адже протягом всіх свят вам доведеться їсти багато і ситно, не варто зараз сповільнювати метаболізм і травлення, бо це загрожує неприємними наслідками. А от провести кілька розвантажувальних днів, на яблуках, печеному гарбузі, кефірі або хурмі, ви цілком встигаєте", – підкреслили дієтологи.

При цьому рекомендується жорстко обмежити будь-які фаст-фуди, напівфабрикати, смажені і жирні страви.

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