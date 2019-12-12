Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Названий найефективніший спосіб схуднути до Нового року

  • 34
Схуднути до Нового року - фото 1
Схуднути до Нового року

Швидко схуднути перед новорічними святами допоможуть продукти, багаті клітковиною.

Сідати на сувору дієту незадовго до свята не тільки ризиковано для здоров'я, але і абсолютно безглуздо.

І ще: Які продукти слід їсти тим, хто віддає перевагу м'ясу

"За кілька тижнів до свята рекомендуємо не відмовлятися від улюблених продуктів, адже протягом всіх свят вам доведеться їсти багато і ситно, не варто зараз сповільнювати метаболізм і травлення, бо це загрожує неприємними наслідками. А от провести кілька розвантажувальних днів, на яблуках, печеному гарбузі, кефірі або хурмі, ви цілком встигаєте", – підкреслили дієтологи.

При цьому рекомендується жорстко обмежити будь-які фаст-фуди, напівфабрикати, смажені і жирні страви.

Названий найефективніший спосіб схуднути до Нового року - фото 373797

Читайте також: 5 перевірених способів визначити свою фізичну форму

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • Вчора, 13:57
  • 1290
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1040
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1943899
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа