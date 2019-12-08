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Ці продукти не слід розігрівати двічі, і ось чому

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Повторно підігрівати можна не всі продукти - фото 1
Повторно підігрівати можна не всі продукти

Учені давно довели, що раціон впливає на здоров'я, самопочуття, зовнішність. Як виявилося, важливо не тільки правильно підбирати раціон, але і дотримуватися правил приготування і вживання продуктів, щоб отримувати з них тільки користь.

Експерти в дієтології вважають, що деякі продукти вдруге краще не розігрівати. Річ у тім, що вони втрачають смак, корисні властивості та навіть можуть нашкодити здоров'ю, адже накопичують шкідливі речовини.

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Дієтологи назвали 5 продуктів, які небажано нагрівати вдруге. Їх слід з'їдати після приготування або ж пізніше, але без підігріву.

Перше місце у списку посідають гриби. При підігріві в них руйнуються білки і починають продукуватися шкідливі компоненти, що сприяють отруєнню. Небажано гріти і м'ясо, адже в ньому також розпадаються білки, і продукт буде складно перетравлювати.

М'ясо не слід повторно підігрівати - фото 372938
М'ясо не слід повторно підігрівати

Особливо небезпечні при повторному розігріві яйця, адже вони починають виділяти канцерогенні компоненти, що підвищують ризик розвитку онкології. Токсини також з'являються в селері і картоплі, тому страви з такими овочами гріти не можна.

Навіть корисні продукти харчування можуть нашкодити, якщо неправильно з ними поводитися. Тому важливо дотримуватися технології приготування та правил вживання їжі. Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Mens Life
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