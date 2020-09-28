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Три найпоширеніших міфи про шефів
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Коли тебе наздоганяє успіх і ти стаєш лідером команди, незмінно в голові спливають всілякі варіанти на кшталт "я не природжений керівник", "вони всі тирани і деспоти, як не стати таким" тощо. А чи правдиві усі ці тези?
Бос не повинен проявляти слабкість
Вважаючи, що визнання провини і зміна курсу дій – слабкість, будь-яка людина приречена на провал. По-справжньому сильні лідери визнають помилки, свої або чужі, витягуючи з них уроки. Вони сприймають зворотний зв'язок, прислухаючись і піклуючись про співробітників.
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Екстраверти – найкращі керівники
Є стереотип, що екстраверти більш товариські і впевнені, а інтроверти замкнуті і сором'язливі. Однак це більше пов'язано з обробкою інформації і її поширенням: екстраверти виносять проблему на обговорення, а інтроверти переживають її в собі. Однак сама ця риса ніяк не гарантує, що екстраверт буде хорошим керівником.
Співробітники не довіряють босові
Якщо начальник зазвичай кричить, зривається і карає, співробітники навряд чи підуть на відвертість. Варто навчитися контролювати свої емоції, зосереджуватися на пошуку рішень, а не на звинуваченнях.
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