Як співробітники реагують на критику жінки-боса: цікаве дослідження

Професор економічних наук Мартін Абель з Міддлберійського коледжу в США провів дослідження і виявив дискримінацію стосовно жінок, які обіймають посади керівників. Дізнайтеся, у чому вона проявляється.

За його словами, критику від начальниць частіше сприймають з великим негативом, ніж аналогічні висловлювання від начальників. Про хід і результат дослідження вчений написав для видання The Conversation.

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Задля експерименту Абель найняв 2700 фрілансерів для розшифровки квитанцій. При цьому кожному з них учений запропонував роботу від імені жінки або чоловіка. Далі Абель визначив випадковим чином, хто з фрілансерів отримає відгук.

Як показали результати, фрілансери – і жінки, і чоловіки – краще поставилися до критики, якщо вона надходила від чоловіка, а не від жінки. Коли працівників поправляла начальниця, вони отримували менше задоволення від роботи. При цьому фрілансери довше читали повідомлення начальниць та довше відповідали на них.



Критику жінок-босів сприймають негативніше

Абель зазначив, що дискримінація не залежить від минулого досвіду роботи: фрілансери, які стверджували, що і раніше працювали з жінками-босами, також поблажливіше поставилися до чоловічої критики.

Учений припускає, що суть криється у стереотипах: багато хто вважає, що у чоловіків і жінок різні стилі управління. Попередні дослідження показали, що від начальниць частіше розраховують почути похвалу, а від начальників – критику. Якщо цей шаблон руйнується, людина починає губитися.

При цьому Абель підкреслив, що дискримінація частіше спостерігається у працівників середнього віку. Двадцятирічні фрілансери реагували на критику більш-менш однаково. Але і вони не без гріха, адже часто дискримінують старших.

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