Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Три найкращі перекуси для тих, хто застуджений

  • 29
Їжа - фото 1
Їжа / diet-health

При застуді організму для одужання треба багато вітамінів і мінералів, і ці смачні перекуси ефективно забезпечують його мікроелементами, які допомагають швидко відновитися.

Вівсянка. Наша імунна система потребує адекватного отримання цинку – цей мікроелемент діє як знищувач провокуючих запалення вільних радикалів, підтримує власні ферменти організму. До того ж вітамін С часто працює тільки в поєднанні з цинком.

І ще: Названі цілющі властивості айви

Шоколад. Його споживання добре допомагає від сухого кашлю. Деякі вчені стверджують, що активний інгредієнт какао-бобів теобромін знімає кашльовий рефлекс більш ефективно, ніж сироп від кашлю. Крім того, після жування шоколад утворює свого роду захисну плівку на чутливих слизових оболонках горла. Майте на увазі: чим темніший шоколад, тим краще.

Апельсини. При застуді необхідно багато вітаміну С для зміцнення клітинного захисту. Смачні цитрусові, апельсини та мандарини, ваші найкращі друзі при захворюванні ГРВІ. Однак будьте обережні з болем в горлі: апельсиновий сік може подразнити його слизові оболонки.

Три найкращі перекуси для тих, хто застуджений - фото 437488

Це цікаво: Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради

Джерело: diva
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
  • 19 листопада, 11:23
  • 446
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 663
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2684848
Загрузка...
Новини