Три найкращі перекуси для тих, хто застуджений

При застуді організму для одужання треба багато вітамінів і мінералів, і ці смачні перекуси ефективно забезпечують його мікроелементами, які допомагають швидко відновитися.

Вівсянка. Наша імунна система потребує адекватного отримання цинку – цей мікроелемент діє як знищувач провокуючих запалення вільних радикалів, підтримує власні ферменти організму. До того ж вітамін С часто працює тільки в поєднанні з цинком.

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Шоколад. Його споживання добре допомагає від сухого кашлю. Деякі вчені стверджують, що активний інгредієнт какао-бобів теобромін знімає кашльовий рефлекс більш ефективно, ніж сироп від кашлю. Крім того, після жування шоколад утворює свого роду захисну плівку на чутливих слизових оболонках горла. Майте на увазі: чим темніший шоколад, тим краще.

Апельсини. При застуді необхідно багато вітаміну С для зміцнення клітинного захисту. Смачні цитрусові, апельсини та мандарини, – ваші найкращі друзі при захворюванні ГРВІ. Однак будьте обережні з болем в горлі: апельсиновий сік може подразнити його слизові оболонки.

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