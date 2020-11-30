Названі цілющі властивості айви

Незалежно від приготування, айва зберігає свої корисні властивості і позитивно впливає на людину. Але особливо цей фрукт цінується за здатність зміцнювати захисні сили організму.

Чим же корисна айва для організму людини?

Понад чотири тисячі років тому айва використовувалася древніми римлянами і греками для зміцнення імунної системи. І наші предки не помилялися, адже терпкий фрукт багатий вмістом солей заліза, калію і магнію.

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Крім цього, до складу фрукта входить велика кількість біологічно активних речовин, танінів, пектинів і вітамінів A, C, РP і групи В. Танін в поєднанні з пектином підтримує здоров'я слизової оболонки травного тракту, а антиоксиданти в айві є реальним засобом, що перешкоджає впливу вільних радикалів на клітини органів і систем, тим самим знижуючи ризик розвитку онкологічних захворювань.

Крім цього, варто відзначити, що сира айва – чудовий натуральний засіб, що забезпечує правильне функціонування печінки. Також терпкий фрукт запобігає розвитку психічних захворювань. Антиоксиданти, які насичують його, допомагають усунути стрес і нормалізувати роботу нервової системи. А для пацієнтів після важких захворювань для якнайшвидшого відновлення сил справжнім стимулятором можуть бути страви з айви, що володіють неповторним ароматом і смаком, такі як варення, желе і компот.

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