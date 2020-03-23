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Три міфи про шлюб, у які не варто вірити

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Стосунки / yourtango

Нижче наведені кілька міфів про шлюб, які точно не варто слухати, щоб не зіпсувати стосунки з коханою людиною.

Міф 1. Ви будете займатися пристрасним сексом коли завгодно

Ця віра багато в чому не відповідає дійсності, оскільки у вашого партнера і у вас можуть бути дуже різні уявлення про те, що таке здорове сексуальне життя. І те, що ви одружені, не означає, що ви маєте займатися сексом, якщо цього не хочете. Краще встановіть певні правила в сексуальному житті, які будуть влаштовувати вас обох.

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Міф 2. Перший рік одруження буде найлегшим

Шлюб – це одне з найважливіших зобов'язань, яке людина може взяти на себе, і це вимагає певної підготовки. Повірте, це не найлегший ваш рік спільного життя, адже ви обидва більше дізнаєтесь про шлюб і один одного, і у вас може виникати безліч конфліктів.

Міф 3. Діти ускладнюють шлюб

Діти не можуть ускладнити ваш шлюб. Максимум, ваші чада можуть допомогти висвітлити наявні слабкі сторони подружжя. Адже вони з часом стають "дзеркалом" батьків, за допомогою яких ви можете побачити свої емоції і поведінку.

Три міфи про шлюб, у які не варто вірити - фото 393774

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Джерело: yourtango
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