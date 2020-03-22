Ці знаки Зодіаку створені один для одного

Дізнайтеся, які знаки Зодіаку надзвичайно сумісні і проведуть чудове любовне життя разом.

Телець + Рак

У цих двох знаків відносини збудовані з математичною точністю. Але тут немає місця меркантильності і розрахунку. Їх формула кохання створена серцем. Це дуже психологічно тонкий і зважений союз. Рак чуттєвий знак, не схильний до стратегій. Цим з лишком наділений Телець, якому, своєю чергою, не вистачає легкості і романтики.

І ще: Як зберегти і поліпшити стосунки: 4 важливі поради

Лев + Стрілець

У цих знаків однієї стихії загальна природа, вогонь, який в єдиному союзі утворює справжню пожежу. Однак це саме той випадок, коли такі характери тільки зміцнюють відносини. Своєю силою вони здатні підживити один одного, допомогти і виручити з найскладнішої ситуації. Але Лев і Стрілець абсолютно не однодумці. Друзі або спільники. Кожен з них має свою область інтересів.

Близнюки + Терези

Ці два повітряні знака повністю відповідають своїй стихії і в союзі. Вони вище "приземленості", і обидва не змогли б знайти щастя в низинних почуттях і примітивних інстинктах. Їх відносини базуються на інтелекті. Головною ерогенною зоною Близнюки і Терези щиро вважають мозок. Ігри розуму збуджують в них любов сильніше, ніж ігри м'язами або спокушання формами.

Читайте також: Три жіночі помилки, здатні зруйнувати найміцніші стосунки