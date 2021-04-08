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Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей
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Кава – надзвичайно популярний напій. З неї починають свій ранок мільйони людей по всьому світу. Не виключено, що цю новину ви читаєте, насолоджуючись філіжанкою кави. Тож ми вирішили пройтися по 3 поширених міфах, пов'язаних з нею.
Гайда разом з нами руйнувати популярні міфи про каву. Як пише Medikforum, кава – не такий уже й страшний ворог кожного з нас. А для того, щоб переконатися у цьому, слід зруйнувати бодай кілька міфів, пов'язаних з нею.
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1. Діабетикам пити каву не можна
Ви не повірите, але вживання більшої кількості кави значно знижує ризик розвитку діабету.
"Ризик розвитку діабету 2 типу знижується на 7% з кожною чашкою кави на день. Людям з підвищеним ризиком розвитку діабету слід подумати про додавання напою у звичний раціон", – розповідає доктор Роксана Ехсані, дієтолог.
Однак важливо пити чорну каву, без цукру, сиропів або вершків.
2. Розчинна кава безглузда
Деякі люди вважають, що розчинна кава втрачає природні корисні сполуки, але це не так. Дієтолог Карісса Галловей зазначає, що у кави рясний запас антиоксидантів, і хоча у розчинному варіанті концентрація їх нижча, вони все-таки присутні. Тож не потрібно вважати, що вся розчинна кава не принесе вам жодної користі. Водночас варто уважно вивчати етикетку, щоб обирати саме каву, а не кавовий напій.
3. Кава = зневоднення
Так, кава є сечогінним напоєм. Проте цей ефект врівноважуються кількістю води, що міститься у ній. Доктор і дієтолог Емі Шапіро, зазначає, що в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, вчені вивчали кров і сечу учасників, які пили каву або еквівалентну кількість води протягом трьох днів. У результаті спостережень вони не виявили суттєвої різниці у рівнях гідратації.
Але це зовсім не означає, що кава цілком і повністю корисна для всіх без винятку. Потрібно порадитися зі своїм лікарем, якщо ви починаєте почуватися не надто добре після кількох філіжанок кави. Слідкуйте за своїм здоров'ям, а також реакціями організму на те, чим ви його "заправляєте".
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