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Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей

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Руйнуємо поширені міфи про каву - фото 1
Руйнуємо поширені міфи про каву

Кава – надзвичайно популярний напій. З неї починають свій ранок мільйони людей по всьому світу. Не виключено, що цю новину ви читаєте, насолоджуючись філіжанкою кави. Тож ми вирішили пройтися по 3 поширених міфах, пов'язаних з нею.

Гайда разом з нами руйнувати популярні міфи про каву. Як пише Medikforum, кава – не такий уже й страшний ворог кожного з нас. А для того, щоб переконатися у цьому, слід зруйнувати бодай кілька міфів, пов'язаних з нею.

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1. Діабетикам пити каву не можна

Ви не повірите, але вживання більшої кількості кави значно знижує ризик розвитку діабету.

"Ризик розвитку діабету 2 типу знижується на 7% з кожною чашкою кави на день. Людям з підвищеним ризиком розвитку діабету слід подумати про додавання напою у звичний раціон", – розповідає доктор Роксана Ехсані, дієтолог.

Однак важливо пити чорну каву, без цукру, сиропів або вершків.

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2. Розчинна кава безглузда

Деякі люди вважають, що розчинна кава втрачає природні корисні сполуки, але це не так. Дієтолог Карісса Галловей зазначає, що у кави рясний запас антиоксидантів, і хоча у розчинному варіанті концентрація їх нижча, вони все-таки присутні. Тож не потрібно вважати, що вся розчинна кава не принесе вам жодної користі. Водночас варто уважно вивчати етикетку, щоб обирати саме каву, а не кавовий напій.

3. Кава = зневоднення

Так, кава є сечогінним напоєм. Проте цей ефект врівноважуються кількістю води, що міститься у ній. Доктор і дієтолог Емі Шапіро, зазначає, що в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, вчені вивчали кров і сечу учасників, які пили каву або еквівалентну кількість води протягом трьох днів. У результаті спостережень вони не виявили суттєвої різниці у рівнях гідратації.

Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей - фото 454640

Але це зовсім не означає, що кава цілком і повністю корисна для всіх без винятку. Потрібно порадитися зі своїм лікарем, якщо ви починаєте почуватися не надто добре після кількох філіжанок кави. Слідкуйте за своїм здоров'ям, а також реакціями організму на те, чим ви його "заправляєте".

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