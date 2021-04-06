Що буде з організмом, якщо переборщити з кавою

Серед кавоманів існує думка, що кава в будь-яких дозах корисна для організму. Але це не зовсім так. Якщо ви занадто захопитеся дегустацією улюбленого напою, то ризикуєте відчути на собі всі принади, що стосуються передозування кави.

Експерти відзначають, що кофеїн міститься не тільки в каві, але і в чаї, какао, газованих і енергетичних напоях. Про це повідомляє kivahan.

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При передозуванні цією речовиною людина стає нервовою, її мучать головні болі, пульс прискорюється, починаються проблеми зі сном і навіть виникають панічні атаки. Тому, людям з проблемами нервової і серцево-судинної систем, а також тим, у кого гастрит, діабет, панкреатит – кофеїн вживати не рекомендується.

Фахівці кажуть, що здоровим людям можна спокійно насолоджуватися бадьорить напоєм, але норми важливо дотримуватися завжди. Наприклад, на день можна випивати близько 400 мг кофеїну (2-3 порції кави). Але в різних видах кави міститься різна кількість кофеїну:

Кава, зварена в турці 100 -180 мг

Еспресо / американо 80-130 мг

Капучино 70-80 мг

Розчинна кава 60-100 мг.

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